Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: Abgelenkt und bestohlen

Zeugen nach Trickdiebstahl gesucht

Heppenheim (ots)

Ein bislang noch unbekannter Trickdieb hat am Samstagmittag (29.01.) einen 78 Jahre alten Mann um 200 Euro Bargeld gebracht. Nach ersten Erkenntnissen sprach der Kriminelle den Heppenheimer gegen 11 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Tiergartenstraße an und bat ihm um Wechselgeld. Der Senior wollte dem Unbekannten helfen und holte sein Portemonnaie heraus. Als sie nach Wechselgeld suchten, sprach ein mutmaßlicher Komplize den 78-Jährigen ab und lenkte ihn geschickt ab. Währenddessen flüchtete sein Mittäter mit der Geldbörse und suchte unerkannt das Weite. Das Kommissariat 21/22 der Bergsträßer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in der Sache aufgenommen und sucht Zeugen. Wer wurde ebenfalls vor dem Supermarkt angesprochen und nach Wechselgeld gefragt. Wer kann die Unbekannten näher beschreiben? Hinweise werden unter der Rufnummer 06252/706-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell