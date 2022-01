Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Einbruch in Corona-Teststation/Zwei Kartons Schnelltests erbeutet

Rüsselsheim (ots)

Der Container einer Corona-Teststation an der Ecke Adam-Opel-Straße/Max-von-Laue-Straße geriet in der Nacht zum Freitag (28.01.) in das Visier von Kriminellen.

Die Täter hebelten die Tür der Teststation auf und erbeuteten dort anschließend zwei Kartons mit insgesamt rund 1600 Schnelltests.

Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an die Polizeistation Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/6960.

