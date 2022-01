Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörlenbach: Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus gesucht

Mörlenbach (ots)

Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus am Samstagabend (29.01.) haben die Ermittler der Bergsträßer Kriminalpolizei die Polizei aufgenommen. Zwischen 17.40 Uhr und 21.10 Uhr drangen die Kriminellen durch eine aufgehebelte Terrassentür in das Anwesen in der Straße "Groß-Breitenbach" ein. Im Inneren durchwühlten sie Schränke und Schubladen. Ob sie bei ihrem Beutezug etwas entwendeten, steht derzeit noch nicht abschließend fest. Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt das Kommissariat 21/22 unter der Rufnummer 06252/706-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell