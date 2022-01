Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: Mit 133 km/h durch die Lorscher Straße

Heppenheim (ots)

Ein Bußgeld in Höhe von 700 Euro, zwei Punkte in Flensburg sowie ein dreimonatiges Fahrverbot erwarten einen Verkehrsteilnehmer, den Beamte der Polizeistation Heppenheim am Sonntagabend (30.01.) gestoppt haben. Zwischen 21 Uhr und 22 Uhr hielten die Polizisten insgesamt sieben Fahrzeugführer an, die im dortigen Bereich schneller als die erlaubten 60 km/h unterwegs waren. Unrühmlicher Spitzenreiter war der Autofahrer, der 133 km/h auf dem Tacho hatte. Er muss mit einem mehrwöchigen Fahrverbot rechnen.

