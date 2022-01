Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Groß-Umstadt, Richer Straße, von Unfallstelle geflüchtet-Zeugen gesucht

DA-DI, Groß-Umstadt (ots)

Am Donnerstag, den 20.01.2022, gegen 11.00 Uhr wurde in Groß-Umstadt, Richer Straße 1, bei einem Einparkmanöver, eine weiße Mercedes C-Klasse beschädigt. Der Unfallverursacher, ein goldfarbener Pkw, entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der Unfall wurde von einem älteren Mann beobachtet. Dieser und weitere mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Dieburg unter 06071/9695-0 zu melden. In unmittelbarer Nähe des Unfallortes befindet sich ein ortsansässiger Arzt.

