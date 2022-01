Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß- Umstadt/ Wiebelsbach: Garagenbrand

Groß- Umstadt (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (30.01.) wurde der Zentralen Leitstelle Dieburg um 00.20 Uhr ein Garagenbrand in der Straße "Bei den Stockwiesen" in dem Groß- Umstädter Stadtteil Wiebelsbach gemeldet. Durch die eintreffende Feuerwehr konnte der 77- jährige Eigentümer unverletzt aus der Garage geleitet werden, da dieser dort bereits selbstständig versucht hatte, das Feuer zu abzulöschen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand könnte der Brand durch einen defekten Ventilator verursacht worden sein, die Höhe des entstandenen Sachschadens kann bis dato nicht beziffert werden. Neben Rettungsdienst und einer Streife der Polizeistation Dieburg waren die Feuerwehren aus Groß- Umstadt, Wiebelsbach und Heubach im Einsatz.

