Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bad König: Diebe suchen Rohbau heim

Bad König (ots)

Kriminelle haben in der Nacht zum Donnerstag (27.01.) einen Rohbau in der Werkstraße heimgesucht und Werkzeuge im Wert von rund 1.500 Euro entwendet. Zwischen 19 Uhr am Mittwoch und 9.15 Uhr am folgenden Morgen drangen die bislang noch unbekannten Täter in das Anwesen ein und verschafften sich Zutritt zu insgesamt fünf Wohnungen. Hieraus erbeuteten sie fünf Winkelschleifer sowie ein Feuchtemessgerät. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt mit ihrere Beute. Das Kommissariat 21/22 der Odenwälder Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06062/953-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell