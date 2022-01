Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Raunheim: 73 Jahre alte Frau nach Spaziergang nicht heimgekehrt/Suche mit Mantrailer Hunden bislang ohne Erfolg

Raunheim (ots)

Die 73 Jahre alte Elfriede Wilhelmine Hofmann wird seit Mittwochnachmittag (26.01.) vermisst. Die Seniorin machte sich gegen 14.00 Uhr in der Heinrichstraße zu einem Spaziergang auf. Seitdem fehlt von ihr jede Spur. Die alarmierte Polizei setzte im Rahmen der Suche im Laufe des Donnerstags (27.01.) auch Mantrailer Hunde einer Rettungshundestaffel ein. Die 73-Jährige konnte bislang aber nicht aufgefunden werden. Möglicherweise bestieg Frau Hofmann am Bahnhof Raunheim einen Zug in unbekannte Richtung.

Die Gesuchte ist 1,65 bis 1,70 Meter groß. Sie hat graue, schulterlange Haare und trägt vermutlich eine schwarz-weiße Pudelmütze, eine dunkelbraune Jacke mit Pelzkragen sowie eine schwarze Hose.

Hinweise auf ihren Aufenthaltsort nimmt das Kommissariat 10 in Rüsselsheim, Rufnummer 06142 /6960, oder jeder andere Polizeidienststelle entgegen.

