POL-DA: Roßdorf-Reinheim/B38: Zusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen

Zwei Personen schwer verletzt

Roßdorf-Reinheim/B38 (ots)

Am Donnerstagmorgen (27.1.) ereignete sich gegen 7.20 Uhr auf der Bundesstraße 38 ein Unfall zwischen zwei Fahrzeugen, bei dem zwei Personen schwer verletzt wurden.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein 62-jähriger Lastwagenfahrer die Bundesstraße aus Roßdorf in Richtung Reinheim. Gerade als ein 19-jähriger Wagenlenker, der mit seinem weißen Volkswagen auf der Kreisstraße 129 unterwegs war, nach links auf die Bundesstraße einbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit dem Lastwagen. Der 19-Jährige und seine 18 Jahre alte Beifahrerin wurden nach jetzigem Stand schwer, aber nicht lebensbedrohlich, verletzt und im Anschluss in umliegende Krankenhäuser gebracht. Ersten Ermittlungen zufolge blieb der 62-jährige Brummifahrer unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstanden Schäden, die auf mehrere Tausend Euro geschätzt werden. Für die circa zweistündige Unfallaufnahme mussten die Einsatzkräfte die Bundesstraße im dortigen Bereich und die Kreisstraße sperren. Hierbei kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Wie genau sich der Zusammenstoß zugetragen hat, muss im Rahmen weiterer Ermittlungen geprüft werden. Die Polizei in Ober-Ramstadt bittet daher Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, Kontakt mit den Beamtinnen und Beamten unter der Rufnummer 06154/6330-0 aufzunehmen.

