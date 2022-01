Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Beim Vorbeifahren unsittlich berührt

Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots)

Nachdem ein noch unbekannter Fahrradfahrer am Mittwochabend (26.1.), gegen 18 Uhr, eine 23 Jahre alte Fußgängerin auf dem Friedensplatz beim Vorbeifahren unsittlich am Gesäß berührte, hat die Polizei die Ermittlungen wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung eingeleitet. Der Unbekannte flüchtete mit seinem schwarzen Fahrrad. Laut Zeugin trug er eine schwarze Jacke, eine dunkle Hose und hatte eine dunkelblaue Wintermütze auf. Die Beamtinnen und Beamten suchen Zeugen, die den Vorfall möglicherweise beobachtet haben und Hinweise zum Aufenthaltsort des Mannes geben können. Unter der Rufnummer 06151/969-0 nimmt das zuständige Kommissariat 10 in Darmstadt alle Hinweise entgegen.

