POL-DA: Darmstadt: Büroräume im Visier Krimineller

Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots)

Im Tatzeitraum zwischen Dienstagabend (25.1.) und Mittwochmorgen (26.1.) gerieten Büroräume in der Wilhelminenstraße in das Visier Krimineller. Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten die Unbekannten unter Einwirkung von Gewalt ins Innere des Gebäudes. Dort durchwühlten sie mehrere Räume und Schränke. Neben diversem Büromaterial machten sie sich unter anderem eine Tasche und Kopfhörer zur Beute. Insgesamt werden die Schäden auf über 200 Euro geschätzt. Wer in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben kann oder andere verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

