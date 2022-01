Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: EPHK Rauchmann wird neuer Leiter des 2. Polizeireviers in Darmstadt

Darmstadt (ots)

Im Rahmen einer Besprechung der Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg hat Polizeipräsident Bernhard Lammel am Donnerstag, den 20. Januar 2022, Peter Rauchmann als neuen Leiter des 2. Polizeireviers in Darmstadt in sein Amt eingeführt. Er wird somit Nachfolger von Wolfgang Jehn, der in seinen Ruhestand verabschiedet wurde.

Laut Polizeipräsident Bernhard Lammel bringt Peter Rauchmann in Anbetracht seiner bisherigen Aufgaben ein "wunderbares Paket" an Vielseitigkeit für seine neue Tätigkeit als Dienststellenleiter mit. Im Anschluss gratulierte er dem neuen Stationsleiter und zeigte sich sehr erfreut. Der Erste Polizeihauptkommissar übernimmt den Leitsatz seines Vorgängers "Mit dem Zweiten lebt man sicher!" und freut sich über seine neue Tätigkeit und den damit verbundenen Herausforderungen und Aufgaben.

Nach Beendigung seiner Fachprüfung 1997 machte Peter Rauchmann seine polizeilichen Anfänge in der Hessischen Bereitschaftspolizei. Das 2. Polizeirevier ist für den Ersten Polizeihauptkommissar nicht unbekannt. Denn bereits 2004 war er dort als Streifenbeamter tätig. Einige Jahre später wurde er dort zum stellvertretenden Dienstgruppenleiter ernannt. Doch auch andere Polizeistationen sollten von den Fähigkeiten des jungen Polizeibeamten profitieren. Von 2007 bis 2009 war Rauchmann als Dienstgruppenleiter bei der Polizeistation Ober-Ramstadt und im Anschluss für sieben Jahre in derselben Funktion auf dem 1. Polizeirevier in Darmstadt eingesetzt. Seine Wege führten jedoch immer wieder zurück ins 2. Polizeirevier, wo er von 2016 bis 2018 die stellvertretende Dienststellenleitung innehatte. Zuletzt war der 48-Jährige fast vier Jahre im Abteilungsstab des Polizeipräsidiums Südhessen tätig. Dort war er mit seinem Team unter anderem für die Planung und Organisation des inneren Dienstbetriebes sowie für Strategie- und Grundsatzangelegenheiten zuständig.

Peter Rauchmann ist verheiratet, Vater von zwei erwachsenen Kindern und wohnt mit seiner Familie in Mühltal. Nicht nur den Arbeitsweg legt er gerne mit seinem Rad zurück, sondern auch in seiner Freizeit ist er gerne an der frischen Luft und treibt Sport. Skifahren, Kochen, der junge Familienhund oder Urlaube in Frankreich sorgen außerhalb der Arbeit für Ablenkung.

