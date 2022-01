Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Viernheim (ots)

Viernheim: Am Dienstag (25.01.) zwischen 13:30 und 13:40 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen grauen Daimler-Chrysler, der in der Maria Mandel Straße auf den dortigen Parkflächen abgestellt war. An der vorderen Stoßstange des geparkten Daimler-Chrysler ist ein Sachschaden von etwa 800,- Euro entstanden. Aufgrund der vorhandenen Spuren dürfte es sich bei dem Unfallverursacher um ein rotes Fahrzeug gehandelt haben. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Telefonnummer 06206/9440-0 entgegen.

