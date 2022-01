Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht!

Riedstadt-Crumstadt (ots)

Am Morgen des 26.01.2022, zwischen 06:00 Uhr und 07:00 Uhr, ereignete sich in der Modaustraße, Höhe Hausnummer 36, in Riedstadt-Crumstadt ein Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Hierbei wurde ein grauer Mercedes E-Klasse links vom Kennzeichen am hinteren Stoßfänger beschädigt. Nach dem Unfall entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle. Wer den Unfall beobachtet hat oder Hinweise zu dem Verursacher geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Gernsheim unter der Telefonnummer 06258 / 9343 - 0 in Verbindung zu setzen.

