Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Zeugen nach Einbruch in Fahrradladen gesucht

Täter entwenden sechs Räder im Wert von mehreren Zehntausend Euro

Viernheim (ots)

Mit sechs E-Bikes im Gesamtwert von mehreren Zehntausend Euro entkamen bislang noch unbekannte Täter nach eine Einbruch in ein Fahrradgeschäft am frühen Dienstagmorgen (25.01.). Nach bisherigen Erkenntnissen hebelten die Kriminellen gegen 3 Uhr die Haupteingangstür des Geschäftes in der Heidelberger Straße auf und gelangten so in den Verkaufsraum. Hier entwendeten sie mindestens sechs Fahrräder und flüchteten anschließend unerkannt mit ihrer Beute. Das Kommissariat 21/22 der Bergsträßer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und hofft auf Zeugenhinweise. Wem sind in der Nacht in Tatortnähe verdächtige Personen oder Transportfahrzeuge aufgefallen? Die Beamten sind unter der Rufnummer 06252/706-0 zu erreichen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell