Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Einbruch in Einfamilienhaus

Rüsselsheim (ots)

Ein Einfamilienhaus in der Kranichstraße geriet am Dienstagabend (25.01.), in der Zeit zwischen 17.00 und kurz vor 19.00 Uhr, in das Visier von Kriminellen.

Die Täter hebelten zunächst die Terrassentür auf und verschafften sich so Zugang in die Räumlichkeiten. Anschließend durchwühlten sie auf der Suche nach Wertgegenständen mehrere Behältnisse, erbeuteten aber offenbar lediglich Modeschmuck.

Wer in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960 zu melden.

