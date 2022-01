Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ober-Absteinach

L 535: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Ober-Absteinach (ots)

Nach einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 535 zwischen Ober-Absteinach und Siedelsbrunn war die Strecke für über zwei Stunden gesperrt. Gegen 7.15 Uhr am Dienstagmorgen (25.01.) befuhr eine 21-Jährige mit ihrem Wagen die Landesstraße aus Siedelsbrunn kommend in Richtung Absteinach. Im Bereich einer langgezogenen Rechtskurve kam der Frau aus Grasellenbach ins Schleudern und geriet auf die Gegenfahrbahn. Hier kollidierte sie mit dem entgegenkommenden Fahrzeug einer 53 Jahre alten Frau aus Weinheim. Ein hinter der Unfallverursacherin fahrender 20-Jähriger aus Gras-Ellenbach konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß ebenfalls mit dem Fahrzeug der Grasellenbacherin zusammen. Diese wurde bei dem Unfall schwer verletzt und kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Die 53-Jährige erlitt leichte Verletzungen, die in einem Krankenhaus ärztlich versorgt wurden. Der Mann aus Gras-Ellenbach blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird insgesamt auf über 20.000 Euro geschätzt. Aufgrund der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten blieb die Strecke bis 9.30 Uhr voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell