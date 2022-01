Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Werkzeuge aus Container gestohlen

Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots)

Mehrere Container einer Baustelle in der Noackstraße rückten im Tatzeitraum zwischen Samstag (22.1.) und Montag (24.1.) in den Fokus von Kriminellen. Nach derzeitigem Kenntnisstand machten sich die Unbekannten an mehreren Containern der Großbaustelle zu schaffen. Dort machten sie sich diverse Werkzeuge, unter anderem Hammer, zur Beute. Im Anschluss suchten sie das Weite. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kommissariats 43 beim 1. Polizeirevier in Darmstadt nehmen sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-41110 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell