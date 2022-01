Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Messel: Kriminelle entwenden Mercedes AMG (DI-J 63)

Messel (ots)

Kriminelle haben in der Zeit von Sonntagabend (23.01.) bis Montagmorgen (24.01.) einen schwarzen Mercedes AMG im Wert von mehreren Zehntausend Euro entwendet. Das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen DI-J 63 wurde gegen 22.30 Uhr auf einem Hof eines Einfamilienhauses in der Straße "Am steinernen Kreuz" abgestellt. Gegen 8.50 Uhr am nähsten Morgen wurde der Diebstahl bemerkt und die Polizei alarmiert. Das Kommissariat 21/22 der Darmstädter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Aufenthaltsort des Wagens sowie zu den Tätern aufgenommen. Hinweise nehmen die Beamten unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell