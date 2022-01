Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus gesucht

Heppenheim (ots)

Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Roseggerstraße suchen die Ermittler der Bergsträßer Kriminalpolizei nach Zeugen. Zwischen 8 Uhr und 17 Uhr am Montag (25.01.) schlugen die bislang noch unbekannten Täter einen ein Kellerfenster des Anwesens ein und öffneten dieses. Ob die Kriminellen im Anschluss in das Haus eindrangen und Beute machten, steht derzeit noch nicht fest und ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Zeugen, denen im Tatzeitraum verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06252/706-0 beim Kommissariat 21/22 zu melden.

