Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Mehrere Zehntausend Euro Sachschaden durch Lagerhallenbrand

Bensheim (ots)

Ein Brand in einer Lagerhalle in der Robert-Bosch-Straße hat in der Nacht zum Dienstag (25.01.) einen Sachschaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro verursacht. Eine Zeugin hatte die Rauchentwicklung gegen 2.15 Uhr bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Umgehend eilten die Wehren aus Bensheim und Auerbach zur Halle und begannen mit der Brandbekämpfung. Das Feuer konnte schließlich unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Die Ermittler schätzen den entstandenen Sachschaden auf mehrere Zehntausend Euro, in der Halle brannten unter anderem das Inventar sowie hochwertige Fahrräder ab. Ob erste Erkenntnisse zutreffen, wonach ein technischer Defekt den Brand ausgelöst haben könnte, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen der Bergsträßer Kriminalpolizei.

