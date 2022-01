Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bürstadt: Mehrere Personen bei Brand verletzt

Feuer ruft Feuerwehr und Polizei auf den Plan

Bürstadt (ots)

Beim Brand eines Anwesens in der Vinzenzstraße sind in der Nacht zum Dienstag (25.01.) mehrere Personen verletzt worden. Gegen 0.20 Uhr alarmierten Zeugen über Notruf die Polizei und meldeten das Feuer in dem ehemaligen Hotelkomplex. Umgehend wurden mehrere Streifen zum Brandort geschickt. Auch die verständigten Wehren aus Bürstadt und Lampertheim waren umgehend vor Ort. Nach bisherigen Erkenntnissen brach das Feuer aus bislang noch unbekannter Ursache in einem Zimmer im ersten Stock des Objektes aus. Zudem sollen sechs Personen, unter anderem wegen Rauchgasintoxikation, verletzt worden sein. Zwei Verletzte kamen vorsorglich in ein Krankenhaus. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand schließlich unter Kontrolle bringen und löschen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 100.000 Euro geschätzt. Mit den Ermittlungen zur genauen Brandursache ist jetzt das Kommissariat 10 der Bergsträßer Kriminalpolizei betraut.

