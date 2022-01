Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Unfallzeugen gesucht

Einhausen (ots)

Am Montag (24.01.) ereignete sich im Zeitraum von 02:00 Uhr bis 15:45 Uhr in der Friedensstraße in Einhausen ein Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Hierbei wurde ein grauer Mercedes-Benz durch ein bislang noch unbekanntes Fahrzeug, das dort vermutlich ein- oder ausparkte, an der vorderen linken Stoßstange bzw. auf der Fahrerseite beschädigt. Nach dem Unfall entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle. Wer den Unfall beobachtet hat oder Hinweise zu dem Verursacher geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/ 706-0 in Verbindung zu setzen.

