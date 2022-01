Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mühltal/Nieder-Beerbach: Auf Zigarettenautomat abgesehen

Gesuchter 22-Jähriger festgenommen

Mühltal/Nieder-Beerbach (ots)

Auf einen Zigarettenautomaten in der Ludwig-Bauer-Straße hatten es in der Nacht zum Montag (24.1.) zwei Tatverdächtige abgesehen. In diesem Zusammenhang nahm die Polizei einen gesuchten 22-Jährigen fest.

Ein Anwohner alarmierte gegen 2 Uhr die Polizei und gab an, dass sich zwei junge Männer an einem dortigen Zigarettenautomaten zu schaffen machen. Sofort begaben sich mehrere Streifen zum Einsatzort. Am Tatort konnten die Beamtinnen und Beamten einen des Duos, einen 19-jährigen Tatverdächtigen, kontrollieren und vorläufig festnehmen. Von seinem Kompagnon fehlte zunächst jede Spur. Im Zuge der Ermittlungen konnten die Streifen auch rasch den Aufenthaltsort des zweiten Tatverdächtigen ausfindig machen. Die Streife nahm den 22 Jahre alten Tatverdächtigen in der Nähe des Tatorts fest. Beim Abgleich seiner Daten mit dem polizeilichen Fahndungsbestand stellten die Ordnungshüter fest, dass gegen ihn ein Untersuchungshaftbefehl unter anderem wegen eines versuchten Einbruchs vorlag. Er wurde festgenommen und ins Polizeigewahrsam gebracht. Er wird im Laufe des Tages einem Haftrichter beim Amtsgericht Darmstadt vorgeführt. Aus dem Zigarettenautomat wurde nach jetzigem Kenntnisstand nichts entwendet.

Die Ermittlungen zu den genauen Tatumständen dauern derzeit noch an. Der 19 Jahre alte Tatverdächtige konnte im Anschluss der polizeilichen Maßnahmen die Station verlassen.

