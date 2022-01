Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Krimineller scheitert im Waschsalon

Nach Einbruch Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Ein bislang unbekannter Mann hat es am vergangenen Freitag (21.1.) kurz vor Mitternacht auf einen in der Roßdörfer Straße befindlichen Waschsalon abgesehen. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen. Der Unbekannte hat nach derzeitigem Kenntnisstand die Tür aufgebrochen und sich so Zutritt in den Waschsalon verschafft. Sein Alter wird auf circa 50 Jahre geschätzt. Er war mit einem hellen Pullover oder einer Art Jacke bekleidet und trug eine dunkle Hose. Beute machte der ungebetene Gast jedoch keine, nachdem er bis zur Auslösung des Alarms vergeblich an einer Tresortür manipuliert hat. Insgesamt wird der Schaden auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Wer zu dem Vorfall Angaben machen kann, wird gebeten, sich bei den Ermittlerinnen und Ermittlern des Kommissariats 43 beim 1. Polizeirevier in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-41110 zu melden.

