POL-DA: Groß-Umstadt: Diebe brechen mehrere Kellerräume auf und machen Beute

Im Kühlen Grund stellten Bewohner eines Mehrfamilienhauses am Freitagnachmittag (21.1.) fest, dass sich ungebetene Gäste Zutritt in das Haus verschafft und unter anderem mehrere Fahrräder entwendet haben. Auf welchem Weg die Diebe eingedrungen sind und wie die genaue Schadenshöhe zu beziffern sein wird, müssen die polizeilichen Ermittlungen noch zeigen. Allein der Wert eines entwendeten E-Bikes beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Zeugen, die zu den Vorkommnissen Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei (Kommissariat 41) in Dieburg unter der Rufnummer 06071/9656-0 zu melden.

