Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: Bei Einbruch in Kiosk Zigaretten erbeutet

Wer kann Hinweise geben?

Pfungstadt (ots)

Am frühen Samstagmorgen (22.1.), gegen 3.30 Uhr, drangen Kriminelle in einen Kiosk in der Lindenstraße ein. Sie verschafften sich unter Gewaltanwendung Zutritt in den Verkaufsraum. Nach derzeitigem Kenntnisstand erbeuteten sie circa 150 Zigarettenpackungen und flüchteten im Anschluss unerkannt. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Wer in diesem Zusammenhang Hinweise für die Ermittlungsbehörden hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-41310 bei den Beamtinnen und Beamten des Kommissariats 42 beim 3. Polizeirevier in Darmstadt zu melden.

