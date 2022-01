Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Kriminelle suchen Friseursalon auf

Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

In das Visier Krimineller ist in der Nacht von Freitag (21.1.) auf Samstag (22.1.) ein Friseurladen in der Nieder-Ramstädter Straße geraten. Dort wurde zunächst eine Glasscheibe des Geschäfts eingeschlagen und danach aus der Kasse circa 500 Euro Bargeld entwendet. Neben der gemachten Beute verursachten die Eindringlinge einen Schaden, der auf circa 1000 Euro geschätzt wird. Im Anschluss suchten sie das Weite. Sollte jemand diesbezüglich verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, wird um telefonische Mitteilung unter der Rufnummer 06151/969-0 an die Kriminalpolizei (Kommissariat 21/22) in Darmstadt gebeten.

