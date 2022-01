Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: Bunte Baumaschinen aus Kellerräumen entwendet

Pfungstadt (ots)

Einen grünen Akkuschrauber, eine rote Bohrmaschine und eine schwarzgelbe Kreissäge entwendeten bislang unbekannte Einbrecher aus einem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Georg-Raab-Straße. Die Unbekannten verschafften sich im Tatzeitraum zwischen Donnerstag- (20.1.) und Sonntagmittag (23.1.)unter Einwirkung von Gewalt Zutritt in den Keller. Insgesamt wird der Schaden auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Hinweise werden an das Kommissariat 42 beim 3.Polizierevier in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-41310 erbeten.

