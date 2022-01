Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Fürth: Ermittlungen nach Auseinandersetzung am Bahnhof

Fürth (ots)

Das Kommissariat 41 der Bergsträßer Kriminalpolizei hat nach einer handfesten Auseinandersetzung am Freitagabend (21.01.) die Ermittlungen übernommen und hofft auf weitere Zeugenhinweise. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 19-Jähriger gegen 18.45 Uhr in der Bahnhofstraße von zwei bislang noch unbekannten Tätern überfallen worden sein. Zeugenaussagen zufolge schlugen die beiden Kriminellen mit einem Schlagstock und einer Metallstange auf den Mörlenbacher ein und verletzten ihn. Anschließend flüchtete das Duo zu Fuß. Der Heranwachsende wurde durch die Besatzung eines alarmierten Rettungswagens ärztlich versorgt. Die genauen Hintergründe des Vorfalls stehen derzeit noch nicht abschließend fest und sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Zeugen mit weiteren sachdienlichen Hinweisen in dieser Sache werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06252/706-0 zu melden.

