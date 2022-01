Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Über 70 Kosmetikartikel bei Kontrolle sichergestellt

Viernheim (ots)

Eine Streife der Polizeistation Lampertheim-Viernheim hat am Freitagabend (21.01.) einen 37-Jährigen vorläufig festgenommen und bei ihm Kosmetika im Wert von circa 500 Euro sichergestellt. Gegen 19.40 Uhr fiel den Beamten ein Fahrradfahrer in der Janusz-Korcak-Allee auf, als er über die Fahrbahn fuhr, obwohl die Lichtzeichenanlage "Rot" zeigte. Er wurde schließlich einer Kontrolle unterzogen, in der den Polizisten deutlicher Marihuana-Geruch auffiel. Bei der anschließenden Durchsuchung entdeckte das Streifenteam zwar keine Drogen, dafür unter anderem zahlreiche original verpackte Lippenstifte, Mascaras und Nagellacke. Insgesamt 74 Kosmetikartikel stellten sie sicher. Nach ersten Erkenntnissen könnten die Gegenstände aus einer nahe gelegenen Drogerie-Filiale stammen. Die Polizeibeamten leiteten ein Verfahren wegen des Verdachts des Ladendiebstahls gegen den 37 Jahre alten Tatverdächtigen ein.

