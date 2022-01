Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Auf Gartenhütten abgesehen

Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Nachdem es bislang Unbekannte auf mehrere Gartenhütten im Wöhlerweg abgesehen haben, sucht die Polizei nach Zeugen. Nach derzeitigem Kenntnisstand machten sich die Kriminellen im Tatzeitraum zwischen Samstag (22.1.) und Sonntag (23.1.) an drei Gartenhütten zu schaffen. Unter Einwirkung von Gewalt gelang es ihnen sich in zwei der Hütten Zutritt zu verschaffen. Hieraus entwendeten sie unter anderem Werkzeug und ein Fernglas. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Im Anschluss suchten sie mit ihrer Beute das Weite. Ob die Fälle im Zusammenhang zueinanderstehen, muss im Rahmen andauernder Ermittlungen geprüft werden. Die Beamtinnen und Beamten des Kommissariats 42 beim 3. Polizeirevier in Darmstadt nehmen sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-41310 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell