Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Weinhandlung im Visier Krimineller

Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots)

Eine Weinhandlung am Platz der Deutschen Einheit rückte in der Nacht zum Samstag (22.1.) in das Visier Krimineller. Nach derzeitigem Kenntnisstand machten sich die Unbekannten an der Tür des Geschäfts zu schaffen. Unter Einwirkung von Gewalt versuchten sie diese zu öffnen, was ihnen misslang. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt und hinterließen einen Schaden von mehreren Hundert Euro. Zeugenhinweise werden an das Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell