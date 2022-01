Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mühltal/Nieder-Ramstadt: Telefonzellen-Brand ruft Feuerwehr und Polizei auf Plan

Mühltal/Nieder-Ramstadt (ots)

Der Brand einer Telefonzelle in der Dornwegshöhstraße rief in der Nacht zum Samstag (22.1.) Feuerwehr und Polizei auf den Plan. Eine Streife der Polizeistation Ober-Ramstadt entdeckte gegen 2 Uhr den Brand in der Telefonzelle, die zu einem öffentlichen Bücherschrank umfunktioniert wurde. Nach derzeitigem Kenntnisstand brannten neben den Büchern, auch ein daneben befindlicher Mülleimer. Mithilfe der Feuerwehr Mühltal konnte der Brand komplett gelöscht werden. Verlässliche Angaben zur Schadenshöhe können nach jetzigem Stand noch nicht gemacht werden. Im Zuge der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen kontrollierte die Streife einen 19 Jahre alten Fußgänger in der Nähe des Brandortes. Ob dieser im Zusammenhang mit dem Brand steht und wie genau der Brand entstanden ist, muss im Rahmen weiterer Ermittlungen geprüft werden. Zeugen oder Nachbarn, die in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Ober-Ramstadt unter der Rufnummer 06154/6330-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell