Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Unbekanntes Trio greift Busfahrer an

Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Am vergangen Freitagabend (21.1.) kam es in der Eschollbrücker Straße zu einer Auseinandersetzung, bei der ein 50 Jahre alter Busfahrer verletzt wurde. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen.

Gegen 17.30 Uhr wurde die Polizei über den Vorfall informiert. Nach derzeitigem Kenntnisstand soll es während der Fahrt zu einem Konflikt zwischen dem Busfahrer und dem Trio gekommen sein. An einer dortigen Haltestelle sollen die Unbekannten im Anschluss auf den 50-Jährigen losgegangen sein. Durch die Tritte und Schläge erlitt der Busfahrer nach jetzigem Stand leichte Verletzungen. Die Angreifer, zwei Männer und eine Frau, flüchteten im Anschluss in Richtung Groß-Gerauer Weg. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifen verlief ergebnislos. Die Unbekannte, die eine rosafarbene Jacke mit Kapuze trug und braune Haare hatte, soll laut Zeugen einen kleinen Hund mit sich geführt haben. Einer des Trios wurde als klein beschrieben und soll eine kräftige Statur gehabt haben. Er hatte blonde Haare. Sein Alter wurde auf circa 15 Jahre geschätzt. Der Dritte trug eine braune Jacke.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Aufenthaltsort des unbekannten Trios geben können, werden gebeten, sich beim 2. Polizeirevier in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell