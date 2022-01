Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: Zeugen nach Autoaufbruch gesucht

Heppenheim (ots)

Bei einem Autoaufbruch haben bislang noch unbekannte Täter am Freitagabend (21.01.) Beute gemacht. Gegen 19.30 Uhr schlugen Kriminelle ersten Erkenntnissen zufolge die Fensterscheibe auf der Beifahrerseite eines in der Ludwigstraße abgestellten Wagens ein. Anschließend öffneten sie die Verriegelung und durchsuchten den Innenraum. Nach ersten Erkenntnissen entwedendeten die Unbekannten eine Geldtasche mit Bargeld und ergriffen anschließend unerkannt die Flucht. Das Kommissariat 21/22 der Kriminalpolizei in Heppenheim hat die Ermittlungen übernommen und hofft unter der Rufnummer 06252/706-0 auf Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell