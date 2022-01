Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: Zeugen nach zwei Einbrüchen gesucht

Kriminalpolizei ermittelt

Heppenheim (ots)

Kriminelle hatten es am Freitagabend (21.01.) auf zwei Einfamilienhäuser in Heppenheim abgesehen. Gegen 18:15 Uhr verschafften sich bislang noch unbekannte Täter durch ein Fenster Zutritt zu einem Anwesen in der Ober-Laudenbacher Straße und durchsuchten das Innere. Ein Nachbar bemerkte den Lichtschein der Taschenlampe und schaute nach dem Rechten. Hierdurch aufgeschreckt ergriffen die Eindringlinge mit Bargeld unerkannt die Flucht.

Ob die Flüchtigen auch für einen weiteren Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Brunhildstraße als Täter in Frage kommen, müssen weitere Ermittlungen der Heppenheimer Kriminalpolizei zeigen. Nach ersten Erkenntnissen schlugen die Unbekannten gegen 20 Uhr eine Fensterscheibe ein, um in die Räumlichkeiten zu gelangen. Hier bemerkten sie jedoch, dass das Haus unbewohnt ist und es nichts zu holen gibt. Bei der Flucht aus dem Anwesen wurden sie durch eine Zeugin bemerkt. Laut ihrer Beobachtung soll es sich bei den Eindringlingen um drei Männer im Alter von 20 bis 25 Jahre alte gehandelt haben. Sie trugen graue Jogginghosen und graue Kapuzenpullis.

Das Kommissariat 21/22 hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft in beiden Fällen auf weitere Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06252/706-0.

