POL-GG: Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf!

Mörfelden-Walldorf (ots)

Mörfelden-Walldorf [Walldorf]:

In der Zeit zwischen Samstag, 22.01.22, 13:40 Uhr und Sonntag, 23.01.222 13:30 Uhr wurde ein in der Goethestraße am Straßenrand parkender schwarzer Kombi durch ein vermutlich vorbeifahrendes unbekanntes Fahrzeug gestreift und dabei beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf 1500 Euro geschätzt. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Nach ersten Erkenntnissen besteht der Verdacht, dass der Unfallverursacher ein blaues KFZ geführt haben könnte.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Mörfelden-Walldorf unter der Rufnummer 06105-40060 entgegen.

