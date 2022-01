Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Höchst im Odenwald (ots)

Am Sonntag (23.01) um 06:50 Uhr befuhr ein 19jähriger Michelstädter mit seinem Pkw aus Höchst kommend die B426 in Fahrtrichtung Höchst-OT Mümling-Crumbach. Auf diesem Streckenbereich kam der Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Michelstädter wurde bei der Kollision schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Nach Angaben des jungen Mannes sei er einem Reh ausgewichen. Nach bisherigem Ermittlungsstand besteht der Verdacht, dass der Fahrer beim Verkehrsunfall alkoholisiert gewesen sein könnte. Eine Blutentnahme wurde bei ihm durchgeführt und ein entsprechendes Verfahren eingeleitet. Der Sachschaden am Pkw dürfte ca. 5000,- EUR betragen. Die Polizeistation Höchst erbittet Zeugenhinweise unter 06163-9410.

