Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Brennholzdiebstahl im Wald von Höllerbach, gespaltenes Holz im Wert von ca. 1000 EUR entwendet.

Brensbach OT Höllerbach (ots)

In der Zeit vom Mittwoch den 19.01.2022, bis Samstag den 22.01.2022, entwendeten unbekannte Täter aus dem Wald zwischen Höllerbach und Hummetroth gelagertes Buchen-Eichenholz. Es handelt sich hier um ca. 10 laufende Meter gespaltenes Holz, Meterstücke, welches durch den Geschädigten dort fachmännisch aufgesetzt war. Der Tatort befindet sich im FLUR 4, Flurstück I und liegt rechtsseitig, ca. 500 Meter nach Höllerbach in Richtung Hummetroth, erreichbar über die dortige L 3106, an einem Waldweg. Es ist davon auszugehen, dass die Täter über die Landesstraße L3106 an den Tatort fuhren und hier das Holz entwendeten. Aufgrund der Spurenlage ist davon auszugehen, dass die Täter ein geländegängiges Fahrzeug, insbesondere einen SUV/ Transporter/ Bus mit großem Laderaum, ggf. mit Allradantrieb, nutzten. Es ist nicht auszuschließen, dass die Täter nach dem Beladen in Richtung Westen, Höllerbach, insbesondere die Straße "In der Strieth" nutzten, da diese Straße über den Waldweg erreichbar ist.

Die Polizei bittet um ihre Mithilfe:

Wer kann zu dem genannten Tatzeitraum Hinweise auf Fahrzeuge und Personen geben, die sich im Tatortbereich aufhielten.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeidirektion Odenwald-Erbach, RKI-K 41 entgegen.

