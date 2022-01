Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Kriminelles Duo überfällt Einkaufsmarkt - Polizei bittet um Hinweise

Mörfelden-Walldorf (ots)

Um kurz vor 22:00 Uhr am Freitagabend (21.01.) wurde ein Einkaufsmarkt im Ortsteil Walldorf überfallen. Zur Tatzeit betraten zwei maskierte junge Männer den Markt im Vitrolles-Ring und bedrohten die anwesenden Angestellten mit einem säbelartigen Messer und einem spitzen Gegenstand. Sie nahmen sich mehrere hundert Euro in Scheinen und flüchteten zu Fuß in Richtung des nahe gelegenen Waldes. Die Angestellten blieben unverletzt. Das kriminelle Duo wird wie folgt beschrieben: Beide Männer waren ca. 20 - 25 Jahre alt und 180 bis 190 cm groß. Sie trugen dunkle Strickmützen und hatten als Maskierung ein schwarzes Tuch oder Schal vor dem Gesicht. Einer trug eine schwarze Sportjacke mit Emblem auf der Brust. Der Andere eine schwarze Joggingjacke und -hose. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei, in die zeitweise auch der Polizeihubschrauber eingebunden war, verlief bislang ohne den gewünschten Erfolg. Der Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06142 / 696-0. Gefertigt: EPHK René Bowitz, Polizeiführer vom Dienst, Tel.: 06151/969-40312

