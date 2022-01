Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfallflucht

Groß-Gerau (ots)

Am Freitag den 21.01.22 ereignete sich in der Zeit von 10:30 bis 11:590 Uhr in Groß-Gerau, in der Darmstädter Straße auf Höhe der Hausnummer 37, ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Der Unfallverursacher beschädigte beim Vorbeifahren ein geparktes Fahrzeug erheblich an der Fahrerseite. Es entstand ein Schaden von mindestens 1500 EUR. Im Anschluss verließ der Unfallverursacher die Unfallstelle unerkannt. Die Polizei in Groß-Gerau sucht nun Zeugen, welche Angaben zum Fahrzeug und zum Fahrer machen können. Weiter Hinweise zum Verkehrsunfall können jederzeit bei der Polizei mitgeteilt werden.

