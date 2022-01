Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Unfallflucht im Begegnungsverkehr

Darmstadt (ots)

Am Freitag (21.01.) gegen 07:24 Uhr befuhr ein Schulbus die Kranichsteiner Straße (L 3097) in Richtung Kranichstein. Ein Lkw kam dem Schulbus entgegen und geriet aus ungeklärter Ursache nach links von seinem Fahrstreifen ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß der Außenspiegel der beiden Fahrzeuge. Der unbekannte Fahrer des Lkw entfernte sich in Fahrtrichtung Messel vom Unfallort, ohne den Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu den Geschehnissen geben können, werden gebeten sich mit der Polizeidienststelle in Darmstadt (06151 96941110) telefonisch in Verbindung zu setzen.

