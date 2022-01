Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Kriminelle erbeuten Lenkrad

Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots)

Ein weißer BMW, der in der Arheilger Straße abgestellt war, geriet im Tatzeitraum zwischen Montag (17.1.) und Donnerstag (20.1.) in das Visier Krimineller. Nach derzeitigem Kenntnisstand schlugen die Unbekannten eine Scheibe des Wagens ein, um an den Innenraum zu gelangen. Im Anschluss entwendeten sie das Lenkrad des Wagens und flüchteten mit ihrer Beute unerkannt. Insgesamt wird der Schaden auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kriminalkommissariats 21/22 in Darmstadt sind mit dem Fall betraut und nehmen sachdienliche Hinweise entgegen.

