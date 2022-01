Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Wagen rollt in den Altrhein

26-jähriger Fahrer unverletzt

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Weil er offenbar die Handbremse seines Wagens nicht betätigte, rollte ein 26 Jahre alter Fahrer mit seinem Volkswagen am Donnerstagmittag (19.1.), gegen 13 Uhr, in den Altrhein. Nach derzeitigem Kenntnisstand stellte der 26-Jährige seinen Wagen auf einem Parkplatz in der Straße "An der Fähre" ab. Noch im Fahrzeug sitzend, bemerkte er plötzlich, dass der vordere Bereich des Wagens in das dortige Gewässer rollte. Glücklicherweise blieb der 26-Jährige unverletzt. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von circa 1000 Euro. Der weiße Volkswagen konnte im Anschluss von einem Abschleppdienst aus dem Wasser gezogen werden.

