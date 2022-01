Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Wixhausen: Kosmetikstudio im Visier Krimineller

Tür hält Einbruchsversuch stand

Polizei sucht Zeugen

Darmstadt-Wixhausen (ots)

Ein Kosmetikstudio in der Ludwig-Thoma-Straße rückte in das Visier Krimineller. Der versuchte Einbruch wurde der Polizei am Mittwochmittag (19.1.) gemeldet und kann bis zum Mittwoch (5.1.) zurückliegen. Nach derzeitigem Kenntnisstand versuchten die Unbekannten unter Einwirkung von Gewalt die Tür des Studios zu öffnen. Diese hielt dem Einbruchsversuch stand, woraufhin die Kriminellen flüchteten. Dennoch hinterließen sie einen Schaden von mehreren Tausend Euro. Das Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

