POL-DA: Heppenheim: Manipulation am Geldautomaten

Kriminalpolizei sucht Zeugen & Mitteilerin

Heppenheim (ots)

Bislang noch unbekannte Täter hatten nach ersten Erkenntnissen in der Zeit vom 15. Januar bis 17. Januar einen Geldautomaten in der Ernst-Schneider-Straße manipuliert. Die Ermittler des Kommissariats ZU 50 gehen davon aus, dass die Kriminellen gegen 12 Uhr eine Vorrichtung am Automaten anbrachten, der die Magnetstreifenkarten und die PIN-Eingaben ausspähen sollten. Eine bislang noch unbekannte Kundin bemerkte die Manipulation gegen 9 Uhr am Montag (17.01.), was schließlich die Polizei auf den Plan rief. Die von den Betrügern angebrachten Geräte wurden schließlich durch die Beamten sichergestellt. Die Personalien der Zeugin stehen jedoch nicht fest. Sie wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei zu melden. Weitere Zeugen, die gegen 12 Uhr am vergangenen Samstag (15.01.) den Anbau des Skimming-Equipments beobachtet oder verdächtige Personen im Umfeld bemerkt haben, werden ebenfalls gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

