POL-DA: Darmstadt: E-Bike aus Hinterhof gestohlen

Darmstadt (ots)

Mit einem Pedelec der Marke Cube entkam ein bislang noch unbekannter Täter nach einem Diebstahl am Mittwochnachmittag (19.01.). Kurz nach 14 Uhr betrat der Kriminelle den Hinterhof eines Anwesens in der Liebigstraße. Hier ging er zu den Fahrradständern, flexte das Schloss eines dort abgestellten, blauen E-Mountainbikes auf und entwendete es samt der durchtrennten Sicherung. Das Rad hatte eine rot-weiß-karierte Tasche am Lenker. Laut der Aussage einer Zeugin war der Dieb circa 25 Jahre jung, 1,75 bis 1,80 Meter groß und mit einer dunklen Jacke mit Pelzkragen bekleidet. Die Kapuze hatte er ins Gesicht gezogen, zudem trug er noch eine schwarze Kappe. Zeugen mit Hinweisen zum Verbleib des Pedelecs oder zu dem Beschriebenen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 mit dem Kommissariat 43 in Verbindung zu setzen.

