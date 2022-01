Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Kriminelle gehen leer aus

Darmstadt (ots)

Ohne Beute mussten bislang noch unbekannte Täter am Mittwoch (19.01.) das Weite suchen. Gegen 12 Uhr wurden die Spuren der Kriminellen bemerkt, die nach bisherigen Erkenntnissen auf dem Gelände der Feuerwehr in der Weiterstädter Landstraße eine Lagerhalle aufbrechen wollten. Sie gelangten jedoch nicht in das Innere und ließen von weiteren Aufbruchsversuchen ab. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Hinweise nimmt das Kommissariat 42 unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

