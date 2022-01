Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Werkzeuge aus Fahrzeug entwendet

Viernheim (ots)

Indem sie die Seitenscheibe der Beifahrertür einschlugen, gelang es bislang noch unbekannten Tätern, im Laufe der Nacht zum Donnerstag (20.01.) einen Mercedes Transporter im Berliner Ring aufzubrechen. Zeugen verständigten gegen 7.15 Uhr die Polizei. Die Kriminellen hatten es nach bisherigen Erkenntnissen auf zurückgelassene Werkzeuge abgesehen, die aus dem Bus entwendet wurden. Die genaue Höhe und der Umfang der Beute steht derzeit noch nicht abschließend fest. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06204/9377-0 mit dem Kommissariat 42 in Viernheim in Verbindung zu setzen.

